Voennaya razvedka: Zapadnyy front season 1 watch online

Военная разведка: Западный фронт 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 April 2010
Production year 2010
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Voennaya razvedka: Zapadnyy front" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Военная разведка: Западный фронт» в центре событий оказывается секретный специальный отряд 5-го Разведывательного управления СССР. Это подразделение организуют при Красной Армии в годы Великой Отечественной войны для выполнения самых важных и опасных поручений, от успеха которых зависит будущее всей страны и исход противостояния с Германией. Агенты отряда – бойцы невидимого фронта, которые незаметно действуют в разных частях Союза и даже за границей. Они появляются в самый нужный момент, когда советским дипломатам требуется прикрытие, уничтожают вражеских провокаторов и спасают мирных жителей.

"Voennaya razvedka: Zapadnyy front" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 April 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 April 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 April 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 April 2010
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 April 2010
Серия 6
Season 1 Episode 6
24 April 2010
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 April 2010
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 April 2010
