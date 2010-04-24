В 1 сезоне сериала «Военная разведка: Западный фронт» в центре событий оказывается секретный специальный отряд 5-го Разведывательного управления СССР. Это подразделение организуют при Красной Армии в годы Великой Отечественной войны для выполнения самых важных и опасных поручений, от успеха которых зависит будущее всей страны и исход противостояния с Германией. Агенты отряда – бойцы невидимого фронта, которые незаметно действуют в разных частях Союза и даже за границей. Они появляются в самый нужный момент, когда советским дипломатам требуется прикрытие, уничтожают вражеских провокаторов и спасают мирных жителей.