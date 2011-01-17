Menu
Pyataya gruppa krovi season 1

Pyataya gruppa krovi season 1 poster
Pyataya gruppa krovi Seasons Season 1

Пятая группа крови 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 January 2011
Production year 2011
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Pyataya gruppa krovi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пятая группа крови» история берет начало в шестидесятые годы, в Советском Союзе. Две очень разные молодые девушки испытывают симпатию к одному и тому же мужчине. В скором времени судьба разъединяет их, порождая вражду. Проходит много лет прежде, чем героини вновь оказываются связаны — посредством своих детей. Это история о выборе: между горькой правдой и святой ложью, трудностями жизни в провинции с любимым человеком и безбедным существованием в Москве в браке по расчету. Женщинам неоднократно приходилось принимать непростые решения, а их дочерям — учиться на ошибках родителей.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
"Pyataya gruppa krovi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 January 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 January 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 January 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 January 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 January 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
18 January 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 January 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 January 2011
Серия 9
Season 1 Episode 9
19 January 2011
Серия 10
Season 1 Episode 10
20 January 2011
Серия 11
Season 1 Episode 11
20 January 2011
Серия 12
Season 1 Episode 12
21 January 2011
Серия 13
Season 1 Episode 13
21 January 2011
Серия 14
Season 1 Episode 14
24 January 2011
Серия 15
Season 1 Episode 15
24 January 2011
Серия 16
Season 1 Episode 16
24 January 2011
TV series release schedule
