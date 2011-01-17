В 1 сезоне сериала «Пятая группа крови» история берет начало в шестидесятые годы, в Советском Союзе. Две очень разные молодые девушки испытывают симпатию к одному и тому же мужчине. В скором времени судьба разъединяет их, порождая вражду. Проходит много лет прежде, чем героини вновь оказываются связаны — посредством своих детей. Это история о выборе: между горькой правдой и святой ложью, трудностями жизни в провинции с любимым человеком и безбедным существованием в Москве в браке по расчету. Женщинам неоднократно приходилось принимать непростые решения, а их дочерям — учиться на ошибках родителей.