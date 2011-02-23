В 1 сезоне сериала «Стреляющие горы» капитан Меркурьев узнает, что боевиков планируют нелегально пройти границу между Россией и Грузией, и организует свой отряд бойцов для обороны. На перевале происходит схватка, в ходе которой капитан задерживает боевиков. Однако преимущество на их стороне. Меркурьева серьезно ранят. В этом поединке он обретает врага, с которым ему доведется столкнуться и в будущем. Это Хасан, глава террористической группы. Не сумев стерпеть поражения, Хасан дает себе слово отомстить Меркурьеву. Теперь капитану предстоит сделать все, чтобы разбить группировку и ликвидировать Хасана.