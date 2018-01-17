Menu
Riteon season 1 watch online

Riteon season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Riteon Seasons Season 1

Riteon 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 34
Runtime 19 hours 50 minutes
"Riteon" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Возвращение» Чой Джа-Хе работает адвокатом и вместе с эксцентричным и темпераментным детективом по имени Дого Янг ведет на телевидении судебное шоу. Однажды они принимаются за расследование преступления, которое случилось много лет назад. Подозреваемыми в деле являются дети из элитных семей. Когда случилось убийство, группе подростков было по тринадцать лет. С помощью родителей им удалось избежать наказания, и дело замяли. Но главные герои решают возобновить расследование, чтобы найти виновных и заставить их понести ответственность. Теперь главным подозреваемым уже за 30...

Series rating

7.0
Rate 12 votes
"Riteon" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
17 January 2018
Episode 2
17 January 2018
Episode 3
18 January 2018
Episode 4
18 January 2018
Episode 5
24 January 2018
Episode 6
24 January 2018
Episode 7
25 January 2018
Episode 8
25 January 2018
Episode 9
31 January 2018
Episode 10
31 January 2018
Episode 11
1 February 2018
Episode 12
1 February 2018
Episode 13
7 February 2018
Episode 14
7 February 2018
Episode 15
14 February 2018
Episode 16
14 February 2018
Episode 17
22 February 2018
Episode 18
22 February 2018
Episode 19
28 February 2018
Episode 20
28 February 2018
Episode 21
1 March 2018
Episode 22
1 March 2018
Episode 23
7 March 2018
Episode 24
7 March 2018
Episode 25
8 March 2018
Episode 26
8 March 2018
Episode 27
14 March 2018
Episode 28
14 March 2018
Episode 29
15 March 2018
Episode 30
15 March 2018
Episode 31
21 March 2018
Episode 32
21 March 2018
Episode 33
22 March 2018
Episode 34
22 March 2018
TV series release schedule
