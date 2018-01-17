В 1 сезоне сериала «Возвращение» Чой Джа-Хе работает адвокатом и вместе с эксцентричным и темпераментным детективом по имени Дого Янг ведет на телевидении судебное шоу. Однажды они принимаются за расследование преступления, которое случилось много лет назад. Подозреваемыми в деле являются дети из элитных семей. Когда случилось убийство, группе подростков было по тринадцать лет. С помощью родителей им удалось избежать наказания, и дело замяли. Но главные герои решают возобновить расследование, чтобы найти виновных и заставить их понести ответственность. Теперь главным подозреваемым уже за 30...