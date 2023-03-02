В 1 сезоне сериала «Моник Оливье: пособница зла» Мишель Фурнире много лет совершал преступления против молодых девушек во Франции и Бельгии. Однако для многих осталось загадкой, была ли причастна к преступлениям Моник Оливье, спутница Мишеля Фурнире. Это пытались выяснить сотрудники спецслужб посредством различных свидетельских показаний и расследований. Пара познакомилась, когда Мишель Фурнире сидел в тюрьме за сексуальное насилие. В своих письмах, изъятых следователями, они заключили договор. Через два месяца после освобождения Мишель Фурнире и его супруга похитили и убили первую жертву.