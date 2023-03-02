Menu
L'Affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier 2023, season 1

L'Affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier season 1 poster
L'Affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 35 minutes
"L'Affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Моник Оливье: пособница зла» Мишель Фурнире много лет совершал преступления против молодых девушек во Франции и Бельгии. Однако для многих осталось загадкой, была ли причастна к преступлениям Моник Оливье, спутница Мишеля Фурнире. Это пытались выяснить сотрудники спецслужб посредством различных свидетельских показаний и расследований. Пара познакомилась, когда Мишель Фурнире сидел в тюрьме за сексуальное насилие. В своих письмах, изъятых следователями, они заключили договор. Через два месяца после освобождения Мишель Фурнире и его супруга похитили и убили первую жертву.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
"L'Affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Monster's Wife
Season 1 Episode 1
2 March 2023
Deal with the Devil
Season 1 Episode 2
2 March 2023
The Ogres of the Ardennes
Season 1 Episode 3
2 March 2023
The Evil Genius
Season 1 Episode 4
2 March 2023
The Secret Keeper
Season 1 Episode 5
2 March 2023
TV series release schedule
