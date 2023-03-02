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Моник Оливье: пособница зла 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Моник Оливье: пособница зла
Киноафиша Сериалы Моник Оливье: пособница зла Сезоны Сезон 1

L'Affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моник Оливье: пособница зла»

В 1 сезоне сериала «Моник Оливье: пособница зла» Мишель Фурнире много лет совершал преступления против молодых девушек во Франции и Бельгии. Однако для многих осталось загадкой, была ли причастна к преступлениям Моник Оливье, спутница Мишеля Фурнире. Это пытались выяснить сотрудники спецслужб посредством различных свидетельских показаний и расследований. Пара познакомилась, когда Мишель Фурнире сидел в тюрьме за сексуальное насилие. В своих письмах, изъятых следователями, они заключили договор. Через два месяца после освобождения Мишель Фурнире и его супруга похитили и убили первую жертву.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Моник Оливье: пособница зла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Жена чудовища The Monster's Wife
Сезон 1 Серия 1
2 марта 2023
Сделка с дьяволом Deal with the Devil
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2023
Арденнские монстры The Ogres of the Ardennes
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2023
Злой гений The Evil Genius
Сезон 1 Серия 4
2 марта 2023
Хранительница тайны The Secret Keeper
Сезон 1 Серия 5
2 марта 2023
График выхода всех сериалов
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