В 1 сезоне сериала «Принцип Хабарова» начальник оперативной группы Хабаров собрался на заслуженную пенсию. Многие уговаривали его остаться, однако он твердо принял решение уйти в отставку. На смену себе полковник подыскал талантливого майора Ковальчука. Однако жизнь вносит коррективы в планы отставника. Возвращаясь домой, Ковальчук становится очевидцем жестокого нападения. Его и еще двоих людей убивают. Срочно приехав на место происшествия вместе с подчиненной Сашей Белоноговой Хабаров допрашивает свидетелей. Он понимает, что не сможет спокойно уйти на пенсию, пока не найдет людей, ответственных за гибель его товарища.