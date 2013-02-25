Menu
Princip Habarova season 1 watch online

Princip Habarova season 1 poster
Принцип Хабарова 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 February 2013
Production year 2013
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Princip Habarova" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Принцип Хабарова» начальник оперативной группы Хабаров собрался на заслуженную пенсию. Многие уговаривали его остаться, однако он твердо принял решение уйти в отставку. На смену себе полковник подыскал талантливого майора Ковальчука. Однако жизнь вносит коррективы в планы отставника. Возвращаясь домой, Ковальчук становится очевидцем жестокого нападения. Его и еще двоих людей убивают. Срочно приехав на место происшествия вместе с подчиненной Сашей Белоноговой Хабаров допрашивает свидетелей. Он понимает, что не сможет спокойно уйти на пенсию, пока не найдет людей, ответственных за гибель его товарища.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
"Princip Habarova" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Дом в заповеднике. Часть 1
Season 1 Episode 1
25 February 2013
Дом в заповеднике. Часть 2
Season 1 Episode 2
25 February 2013
Одноклассники. Часть 1
Season 1 Episode 3
25 February 2013
Одноклассники. Часть 2
Season 1 Episode 4
25 February 2013
Бриллиантовый день. Часть 1
Season 1 Episode 5
26 February 2013
Бриллиантовый день. Часть 2
Season 1 Episode 6
26 February 2013
Могильщики. Часть 1
Season 1 Episode 7
26 February 2013
Могильщики. Часть 2
Season 1 Episode 8
26 February 2013
Убийство в девять. Часть 1
Season 1 Episode 9
27 February 2013
Убийство в девять. Часть 2
Season 1 Episode 10
27 February 2013
Свое правосудие. Часть 1
Season 1 Episode 11
27 February 2013
Свое правосудие. Часть 2
Season 1 Episode 12
28 February 2013
С вашим сыном все в порядке. Часть 1
Season 1 Episode 13
28 February 2013
С вашим сыном все в порядке. Часть 2
Season 1 Episode 14
1 March 2013
Клуб "Салазар". Часть 1
Season 1 Episode 15
1 March 2013
Клуб "Салазар". Часть 2
Season 1 Episode 16
1 March 2013
