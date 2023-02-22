В 1 сезоне сериала «Рой» главной героиней становится молодая девушка по имени Дре, которая буквально одержима одной поп-звездой. Фанатка всячески стремится подражать своему кумиру, заслушивает до дыр новые альбомы и знает наизусть все песни. В фантазиях Дре когда-нибудь она непременно познакомится со своей любимой певицей. Однако страстное увлечение поп-иконой оборачивается для героини настоящей трагедией, приводя Дре к депрессивному расстройству и насилию. Становится очевидным, что образ певицы существовал только в воображении Дре. За маской звезды скрывается обычный человек...