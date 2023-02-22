Menu
Der Schwarm 2023, season 1

Der Schwarm season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Der Schwarm Seasons Season 1

Der Schwarm
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Der Schwarm" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Рой» главной героиней становится молодая девушка по имени Дре, которая буквально одержима одной поп-звездой. Фанатка всячески стремится подражать своему кумиру, заслушивает до дыр новые альбомы и знает наизусть все песни. В фантазиях Дре когда-нибудь она непременно познакомится со своей любимой певицей. Однако страстное увлечение поп-иконой оборачивается для героини настоящей трагедией, приводя Дре к депрессивному расстройству и насилию. Становится очевидным, что образ певицы существовал только в воображении Дре. За маской звезды скрывается обычный человек...

Series rating

6.6
Rate 15 votes
Der Schwarm List of episodes TV series release schedule
Season 1
Folge 1
Season 1 Episode 1
22 February 2023
Folge 2
Season 1 Episode 2
22 February 2023
Folge 3
Season 1 Episode 3
22 February 2023
Folge 4
Season 1 Episode 4
1 March 2023
Folge 5
Season 1 Episode 5
1 March 2023
Folge 6
Season 1 Episode 6
1 March 2023
Folge 7
Season 1 Episode 7
8 March 2023
Folge 8
Season 1 Episode 8
8 March 2023
