В 1 сезоне сериала «Бедная родственница» провинциальную актрису Ольгу Панову просят исполнить роль внучки солидного бизнесмена Вересаева, которую тот не видел с раннего детства. Она должна будет втереться в доверие к его семье. Ольга соглашается на эту аферу, поскольку остро нуждается в деньгах. Она превосходно исполняет роль и быстро добивается любви домочадцев. Андрею, старшему внуку Вересаева, Оля особенно по душе. Чем больше симпатизируют ей «родственники», тем больше Оля терзается чувством вины. Ей становится нелегко врать им. В конце концов Ольга принимает решение покинуть дом. В это время появляется настоящая внучка Мария...