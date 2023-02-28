Menu
Bednaya rodstvennica 2023, season 1

Bednaya rodstvennica season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bednaya rodstvennica Seasons Season 1

Бедная родственница 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Bednaya rodstvennica" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бедная родственница» провинциальную актрису Ольгу Панову просят исполнить роль внучки солидного бизнесмена Вересаева, которую тот не видел с раннего детства. Она должна будет втереться в доверие к его семье. Ольга соглашается на эту аферу, поскольку остро нуждается в деньгах. Она превосходно исполняет роль и быстро добивается любви домочадцев. Андрею, старшему внуку Вересаева, Оля особенно по душе. Чем больше симпатизируют ей «родственники», тем больше Оля терзается чувством вины. Ей становится нелегко врать им. В конце концов Ольга принимает решение покинуть дом. В это время появляется настоящая внучка Мария...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Bednaya rodstvennica" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 February 2023
TV series release schedule
