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Бедная родственница 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бедная родственница
Киноафиша Сериалы Бедная родственница Сезоны Сезон 1

Бедная родственница 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бедная родственница»

В 1 сезоне сериала «Бедная родственница» провинциальную актрису Ольгу Панову просят исполнить роль внучки солидного бизнесмена Вересаева, которую тот не видел с раннего детства. Она должна будет втереться в доверие к его семье. Ольга соглашается на эту аферу, поскольку остро нуждается в деньгах. Она превосходно исполняет роль и быстро добивается любви домочадцев. Андрею, старшему внуку Вересаева, Оля особенно по душе. Чем больше симпатизируют ей «родственники», тем больше Оля терзается чувством вины. Ей становится нелегко врать им. В конце концов Ольга принимает решение покинуть дом. В это время появляется настоящая внучка Мария...

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Список серий 1-го сезона сериала «Бедная родственница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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