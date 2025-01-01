В 1 сезоне сериала «Чудо-человек» главным действующим лицом является Саймон Уильямс, который обладает силами Халка, но порой бывает эмоционально неустойчив. Однажды Уильямс узнал, что Тони Старк собирается поглотить его компанию. Тогда он обратился за помощью к брату Мрачному жнецу, который отвел его к Земо. Там тело Саймона Уильямса трансформировали, наделив дельца суперспособностями. Сначала Уильямс сражался с Мстителями, после чего вступил в команду Повелителей зла, в составе которой продолжил борьбу с супергероями. Ему удалось остановить конфликт между Мстителями, Повелителями зла и Аморой.