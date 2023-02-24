В 1 сезоне сериала «Приказа умирать не было» аспирант Дмитрий Неретин отправляется в качестве военного переводчика в зону боевых действий. Однажды разведчики привозят немецкого капитана, который под покровом ночи внезапно погибает. Дмитрий узнает, что захваченный советскими войсками офицер скончался не от ранения, полученного во время пленения. С ним жестоко расправились, чтобы он не рассказал тайны и планы нацистов. Дмитрий осознает, что неприятель не только впереди, но и где-то рядом, в одном окопе с ним. Теперь молодому человеку нужно выяснить, кто стал предателем, и вступить с ним в схватку.