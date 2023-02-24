Menu
Prikaza umirat ne bylo season 1 watch online

Prikaza umirat ne bylo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Prikaza umirat ne bylo Seasons Season 1

Приказа умирать не было 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 32 minutes
"Prikaza umirat ne bylo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Приказа умирать не было» аспирант Дмитрий Неретин отправляется в качестве военного переводчика в зону боевых действий. Однажды разведчики привозят немецкого капитана, который под покровом ночи внезапно погибает. Дмитрий узнает, что захваченный советскими войсками офицер скончался не от ранения, полученного во время пленения. С ним жестоко расправились, чтобы он не рассказал тайны и планы нацистов. Дмитрий осознает, что неприятель не только впереди, но и где-то рядом, в одном окопе с ним. Теперь молодому человеку нужно выяснить, кто стал предателем, и вступить с ним в схватку.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
"Prikaza umirat ne bylo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 February 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 February 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
24 February 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 February 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 February 2023
