В 1 сезоне сериала «Жена генерала» юная девушка Лида работает медсестрой в военном госпитале. Каждый день она спасает солдат, пострадавших в жестоких сражениях с немцами. Одним из ее пациентов оказывается генерал – еще довольно молодой и привлекательный мужчина. Между ними возникает взаимное влечение. Пережив войну, пара решает пожениться. Лида, выросшая в сиротском приюте, не может нарадоваться, что у нее наконец есть настоящая семья. Но счастье оказывается недолгим. Однажды, возвращаясь домой, она встречается с солдатом – одним из подчиненных ее мужа. Парень предупреждает, что заходить в квартиру нельзя, ведь генерал задержан.