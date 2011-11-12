Menu
Zhena generala 2011, season 1

Zhena generala season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zhena generala Seasons Season 1

Жена генерала 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 November 2011
Production year 2011
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Zhena generala" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Жена генерала» юная девушка Лида работает медсестрой в военном госпитале. Каждый день она спасает солдат, пострадавших в жестоких сражениях с немцами. Одним из ее пациентов оказывается генерал – еще довольно молодой и привлекательный мужчина. Между ними возникает взаимное влечение. Пережив войну, пара решает пожениться. Лида, выросшая в сиротском приюте, не может нарадоваться, что у нее наконец есть настоящая семья. Но счастье оказывается недолгим. Однажды, возвращаясь домой, она встречается с солдатом – одним из подчиненных ее мужа. Парень предупреждает, что заходить в квартиру нельзя, ведь генерал задержан.

Series rating

4.7
Rate 12 votes
"Zhena generala" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 November 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 November 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 November 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 November 2011
TV series release schedule
