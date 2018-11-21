Menu
Bulgeundal Pureunhae season 1 watch online

Bulgeundal Pureunhae season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bulgeundal Pureunhae Seasons Season 1

Bulgeundal Pureunhae 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 32
Runtime 18 hours 40 minutes
"Bulgeundal Pureunhae" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Красная луна, синее солнце» события развиваются в небольшом корейском городке, где живет и работает молодая женщина У-ген. Она замужем, растит замечательного ребенка и беременна вторым малышом. Все хорошо у героини и в карьере: она трудится консультантом в центре детского развития, где у нее есть возможность зарабатывать деньги, не отвлекаясь от любимой семьи. Но однажды в жизни У-ген происходит непредвиденная трагедия, которую не в силах в полной мере пережить ни одна мать. Семья женщины разваливается, а дни превращаются в сплошное испытание. Но на помощь приходит детектив Чжи Хун, в жизни которого тоже не все гладко.

Series rating

7.7
Rate 11 votes
"Bulgeundal Pureunhae" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 November 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 November 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 November 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 November 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 November 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 November 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
29 November 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
29 November 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
5 December 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 December 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
6 December 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
6 December 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
12 December 2018
Episode 14
Season 1 Episode 14
12 December 2018
Episode 15
Season 1 Episode 15
13 December 2018
Episode 16
Season 1 Episode 16
13 December 2018
Episode 17
Season 1 Episode 17
20 December 2018
Episode 18
Season 1 Episode 18
20 December 2018
Episode 19
Season 1 Episode 19
26 December 2018
Episode 20
Season 1 Episode 20
26 December 2018
Episode 21
Season 1 Episode 21
27 December 2018
Episode 22
Season 1 Episode 22
27 December 2018
Episode 23
Season 1 Episode 23
2 January 2019
Episode 24
Season 1 Episode 24
2 January 2019
Episode 25
Season 1 Episode 25
3 January 2019
Episode 26
Season 1 Episode 26
3 January 2019
Episode 27
Season 1 Episode 27
9 January 2019
Episode 28
Season 1 Episode 28
9 January 2019
Episode 29
Season 1 Episode 29
10 January 2019
Episode 30
Season 1 Episode 30
10 January 2019
Episode 31
Season 1 Episode 31
16 January 2019
Episode 32
Season 1 Episode 32
16 January 2019
TV series release schedule
