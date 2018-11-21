В 1-м сезоне сериала «Красная луна, синее солнце» события развиваются в небольшом корейском городке, где живет и работает молодая женщина У-ген. Она замужем, растит замечательного ребенка и беременна вторым малышом. Все хорошо у героини и в карьере: она трудится консультантом в центре детского развития, где у нее есть возможность зарабатывать деньги, не отвлекаясь от любимой семьи. Но однажды в жизни У-ген происходит непредвиденная трагедия, которую не в силах в полной мере пережить ни одна мать. Семья женщины разваливается, а дни превращаются в сплошное испытание. Но на помощь приходит детектив Чжи Хун, в жизни которого тоже не все гладко.