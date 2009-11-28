Menu
Ryabiny grozdya alye 2009, season 1

Рябины гроздья алые 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Ryabiny grozdya alye" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Рябины гроздья алые» Настя не может совладать со своим сыном Антоном, который тяжело переживает уход из дома своего отца. Антон закрылся и перестал доверять людям, даже матери. Впрочем, Настя тоже теперь относится ко всему миру с недоверием. Сережа – хирург, который воспитывает маленькую дочку Полину и 12-летнего сына Мишу. Однажды Полина сбежала из дома. Благодаря этому поступку Сергей оказался в отделении милиции, где и познакомился с Настей. Они начали сближаться и постепенно поняли, что между ними возникает далеко не дружеская симпатия. Однако на пути главных героев ожидает множество испытаний.

"Ryabiny grozdya alye" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 November 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 November 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 November 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 November 2009
TV series release schedule
