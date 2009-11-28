В 1-м сезоне сериала «Рябины гроздья алые» Настя не может совладать со своим сыном Антоном, который тяжело переживает уход из дома своего отца. Антон закрылся и перестал доверять людям, даже матери. Впрочем, Настя тоже теперь относится ко всему миру с недоверием. Сережа – хирург, который воспитывает маленькую дочку Полину и 12-летнего сына Мишу. Однажды Полина сбежала из дома. Благодаря этому поступку Сергей оказался в отделении милиции, где и познакомился с Настей. Они начали сближаться и постепенно поняли, что между ними возникает далеко не дружеская симпатия. Однако на пути главных героев ожидает множество испытаний.