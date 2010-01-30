Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dom bez vyhoda 2010, season 1

Dom bez vyhoda season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dom bez vyhoda Seasons Season 1

Дом без выхода 16+
Title Сезон 1
Season premiere 30 January 2010
Production year 2010
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Dom bez vyhoda" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дом без выхода» архитекторы Тина и Стас Кирилловы счастливы и в личной жизни, и в профессии. При этом Марьяна, приятельница Тины, завидует им и ревностно наблюдает за успехами супругов. Она хотела бы быть на месте подруги. Спустя несколько лет Марьяна выходит замуж за Лешу, но по-прежнему тайно мечтает о Стасе. Недоброжелательница планирует разрушить их брак. Однако спокойствию Кирилловых угрожает и другая опасность – няня их детей, пятнадцатилетней Кати и шестилетнего Саши. Она тоже спровоцировала конфликты в семье. Неизвестно, удастся ли Тине и Стасу вновь обрести гармонию.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Dom bez vyhoda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 January 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 January 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 January 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 January 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more