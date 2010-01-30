В 1-м сезоне сериала «Дом без выхода» архитекторы Тина и Стас Кирилловы счастливы и в личной жизни, и в профессии. При этом Марьяна, приятельница Тины, завидует им и ревностно наблюдает за успехами супругов. Она хотела бы быть на месте подруги. Спустя несколько лет Марьяна выходит замуж за Лешу, но по-прежнему тайно мечтает о Стасе. Недоброжелательница планирует разрушить их брак. Однако спокойствию Кирилловых угрожает и другая опасность – няня их детей, пятнадцатилетней Кати и шестилетнего Саши. Она тоже спровоцировала конфликты в семье. Неизвестно, удастся ли Тине и Стасу вновь обрести гармонию.