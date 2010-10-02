Menu
Russian
Solnechnoe zatmenie 2010, season 1

Солнечное затмение 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 October 2010
Production year 2010
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Solnechnoe zatmenie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Солнечное затмение» Ане повезло обрести женское счастье. Однако гадалка пророчит ей трагическую судьбу. Молодая женщина отказывается верить в это, но неожиданно узнает о самоубийстве супруга. Оказывается, он задолжал крупную сумму денег, и теперь эти проблемы легли на плечи Анны. Когда кредитор приходит к ней домой, Аня не представляет, как ей справиться с ситуацией. Криминальный авторитет Степа хочет заполучить саму вдову. Зная, что у молодой женщины нет денег, он ставит ей условие: живая Аня с ним или убитая без него. Обратный отсчет начался, и Аня в отчаянии хватает детей и совершает побег в неизвестность.

"Solnechnoe zatmenie" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 October 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 October 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 October 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 October 2010
TV series release schedule
