В 1-м сезоне сериала «Солнечное затмение» Ане повезло обрести женское счастье. Однако гадалка пророчит ей трагическую судьбу. Молодая женщина отказывается верить в это, но неожиданно узнает о самоубийстве супруга. Оказывается, он задолжал крупную сумму денег, и теперь эти проблемы легли на плечи Анны. Когда кредитор приходит к ней домой, Аня не представляет, как ей справиться с ситуацией. Криминальный авторитет Степа хочет заполучить саму вдову. Зная, что у молодой женщины нет денег, он ставит ей условие: живая Аня с ним или убитая без него. Обратный отсчет начался, и Аня в отчаянии хватает детей и совершает побег в неизвестность.