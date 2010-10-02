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Солнечное затмение 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Солнечное затмение
Киноафиша Сериалы Солнечное затмение Сезоны Сезон 1

Солнечное затмение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Солнечное затмение»

В 1-м сезоне сериала «Солнечное затмение» Ане повезло обрести женское счастье. Однако гадалка пророчит ей трагическую судьбу. Молодая женщина отказывается верить в это, но неожиданно узнает о самоубийстве супруга. Оказывается, он задолжал крупную сумму денег, и теперь эти проблемы легли на плечи Анны. Когда кредитор приходит к ней домой, Аня не представляет, как ей справиться с ситуацией. Криминальный авторитет Степа хочет заполучить саму вдову. Зная, что у молодой женщины нет денег, он ставит ей условие: живая Аня с ним или убитая без него. Обратный отсчет начался, и Аня в отчаянии хватает детей и совершает побег в неизвестность.

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Список серий 1-го сезона сериала «Солнечное затмение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 октября 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 октября 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 октября 2010
График выхода всех сериалов
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