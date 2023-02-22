Menu
Ot vstrechi do razluki 2023, season 1

Ot vstrechi do razluki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ot vstrechi do razluki Seasons Season 1

От встречи до разлуки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Ot vstrechi do razluki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «От встречи до разлуки» в центре событий оказывается молодая женщина Светлана. Она не работает и посвящает всю себя семье. Она готовит, убирается, воспитывает сына Даньку… и терпит ужасное поведение супруга. Тот много пьет и поднимает на нее руку, но именно он обеспечивает ее и ребенка, поэтому она не говорит ему и слова поперек. Но однажды мужчина переходит черту: он бьет Даньку. Тогда разгневанная мать забирает сына и оказывается с ним практически на улице. К счастью, на помощь приходит бывший одноклассник Герман – владелец шоколадной фабрики. Он берет Свету на работу. У героини начинается новая жизнь…

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Ot vstrechi do razluki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 February 2023
TV series release schedule
