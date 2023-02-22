В 1 сезоне сериала «От встречи до разлуки» в центре событий оказывается молодая женщина Светлана. Она не работает и посвящает всю себя семье. Она готовит, убирается, воспитывает сына Даньку… и терпит ужасное поведение супруга. Тот много пьет и поднимает на нее руку, но именно он обеспечивает ее и ребенка, поэтому она не говорит ему и слова поперек. Но однажды мужчина переходит черту: он бьет Даньку. Тогда разгневанная мать забирает сына и оказывается с ним практически на улице. К счастью, на помощь приходит бывший одноклассник Герман – владелец шоколадной фабрики. Он берет Свету на работу. У героини начинается новая жизнь…