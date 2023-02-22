Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

От встречи до разлуки 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала От встречи до разлуки
Киноафиша Сериалы От встречи до разлуки Сезоны Сезон 1

От встречи до разлуки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «От встречи до разлуки»

В 1 сезоне сериала «От встречи до разлуки» в центре событий оказывается молодая женщина Светлана. Она не работает и посвящает всю себя семье. Она готовит, убирается, воспитывает сына Даньку… и терпит ужасное поведение супруга. Тот много пьет и поднимает на нее руку, но именно он обеспечивает ее и ребенка, поэтому она не говорит ему и слова поперек. Но однажды мужчина переходит черту: он бьет Даньку. Тогда разгневанная мать забирает сына и оказывается с ним практически на улице. К счастью, на помощь приходит бывший одноклассник Герман – владелец шоколадной фабрики. Он берет Свету на работу. У героини начинается новая жизнь…

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «От встречи до разлуки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше