Skvoz rozovye ochki 2023, season 1

Skvoz rozovye ochki

Сквозь розовые очки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Сквозь розовые очки» в столицу приезжает молодая, амбициозная и бойкая абитуриентка Рита. Девушка с детства мечтает стать популярной актрисой, и, на первый взгляд, у нее есть для этого все данные: внешность, талант, трудолюбие и решительность. Но сдать вступительный экзамен в вуз своей мечты Рите не удается. Ехать домой и отказываться от цели она не собирается. К счастью, на ее пути возникает старший коллега – известный и уважаемый актер, который может «протащить» ее в мир кино. Но взамен он просит ее об ответной услуге. Рита должна расстроить свадьбу его молодого сына с неугодной родителю девушкой.

0.0
season 1 list of episodes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 February 2023
