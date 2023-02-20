В 1 сезоне сериала «Сквозь розовые очки» в столицу приезжает молодая, амбициозная и бойкая абитуриентка Рита. Девушка с детства мечтает стать популярной актрисой, и, на первый взгляд, у нее есть для этого все данные: внешность, талант, трудолюбие и решительность. Но сдать вступительный экзамен в вуз своей мечты Рите не удается. Ехать домой и отказываться от цели она не собирается. К счастью, на ее пути возникает старший коллега – известный и уважаемый актер, который может «протащить» ее в мир кино. Но взамен он просит ее об ответной услуге. Рита должна расстроить свадьбу его молодого сына с неугодной родителю девушкой.