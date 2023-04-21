В 1 сезоне сериала «Связанные насмерть» события разворачиваются в современном американском мегаполисе. Популярной частной клиникой акушерства и гинекологии управляют две сильные и опытные женщины – сестры-близнецы Мантл. Беверли и Эллиот – полноценные состоявшиеся личности и опытные врачи, однако у них есть и слабая сторона – созависимая и неестественная сестринская связь. Эти отношения подстегивают обеих девушек к конкуренции, сказываются на их работе и приводят к самым неожиданным последствиям. Ситуация достигает опасного пика, когда сестры решают вмешаться в естественный процесс беременности одной из пациенток.