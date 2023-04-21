Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dead Ringers 2023, season 1

Dead Ringers season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dead Ringers Seasons Season 1

Dead Ringers 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Dead Ringers" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Связанные насмерть» события разворачиваются в современном американском мегаполисе. Популярной частной клиникой акушерства и гинекологии управляют две сильные и опытные женщины – сестры-близнецы Мантл. Беверли и Эллиот – полноценные состоявшиеся личности и опытные врачи, однако у них есть и слабая сторона – созависимая и неестественная сестринская связь. Эти отношения подстегивают обеих девушек к конкуренции, сказываются на их работе и приводят к самым неожиданным последствиям. Ситуация достигает опасного пика, когда сестры решают вмешаться в естественный процесс беременности одной из пациенток.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
"Dead Ringers" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
One
Season 1 Episode 1
21 April 2023
Two
Season 1 Episode 2
21 April 2023
Three
Season 1 Episode 3
21 April 2023
Four
Season 1 Episode 4
21 April 2023
Five
Season 1 Episode 5
21 April 2023
Six
Season 1 Episode 6
21 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more