В 1 сезоне сериала «Жену вызывали?» когда-то у Леры был успешный и процветающий бизнес, но спасти его во время пандемии женщине не удалось. Чтобы справиться с финансовыми трудностями, Лере пришлось стать служащей компании «Хозяйственные жены», которая занимается подбором домашнего персонала для богатых клиентов. Одним из таких оказывается бывший подчиненный Леры, которого она незаслуженно уволила. Илья решает отомстить Лере за прошлые обиды. Чтобы сохранить работу и заработок, Лера должна продержаться в доме Разинькова месяц… Чем закончится борьба двух непримиримых врагов – катастрофой или внезапно вспыхнувшими чувствами?..