Vosmoy uchastok 2023, season 1

Восьмой участок 12+
Season premiere 25 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Восьмой участок» Инна всю жизнь занимался нейрохирургией и считалась выдающимся профессионалом. Ее жизнь изменилась после смерти мужа, который скончался прямо на операционном столе. Инна пережила сильнейшее потрясение, переехала в родной городок к матери и устроилась терапевтом в местную клинику. Теперь она работает на восьмом участке, о котором в этих краях ходит дурная слава. На новой работе Инна оказывается вовлечена в клубок интриг и коварства не только из сослуживцев, но и пациентов, а также чиновников. Тем временем за внимание героини разворачивается борьба...

Серия 1
Season 1 Episode 1
25 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 February 2023
