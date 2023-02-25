В 1 сезоне сериала «Восьмой участок» Инна всю жизнь занимался нейрохирургией и считалась выдающимся профессионалом. Ее жизнь изменилась после смерти мужа, который скончался прямо на операционном столе. Инна пережила сильнейшее потрясение, переехала в родной городок к матери и устроилась терапевтом в местную клинику. Теперь она работает на восьмом участке, о котором в этих краях ходит дурная слава. На новой работе Инна оказывается вовлечена в клубок интриг и коварства не только из сослуживцев, но и пациентов, а также чиновников. Тем временем за внимание героини разворачивается борьба...