Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

You & Me 2023, season 1

You & Me season 1 poster
Kinoafisha TV Shows You & Me Seasons Season 1

You & Me
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"You & Me" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ты и я» представлена история о том, как найти любовь, когда меньше всего этого ожидаешь. Джесс, Бен и Эмма сталкиваются с трагическими обстоятельствами, которые, как кажется самим героям, они никогда не смогут преодолеть. Худшее время в жизни Бена приходится на день, когда он становится отцом, Джесс опоздает на автобус, и это событие навсегда меняет ее жизнь, а Эмме предлагают работу ее мечты. Но так выходит, что именно с этого начинается главный кошмар в ее жизни… Смогут ли главные герои снова обрести надежду и любовь в будущем — или прошлое всегда будет сдерживать их?

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb
"You & Me" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
How We Used to Be
Season 1 Episode 1
23 February 2023
Who's Emma?
Season 1 Episode 2
23 February 2023
How Does The Story End?
Season 1 Episode 3
23 February 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more