В 1 сезоне сериала «Ты и я» представлена история о том, как найти любовь, когда меньше всего этого ожидаешь. Джесс, Бен и Эмма сталкиваются с трагическими обстоятельствами, которые, как кажется самим героям, они никогда не смогут преодолеть. Худшее время в жизни Бена приходится на день, когда он становится отцом, Джесс опоздает на автобус, и это событие навсегда меняет ее жизнь, а Эмме предлагают работу ее мечты. Но так выходит, что именно с этого начинается главный кошмар в ее жизни… Смогут ли главные герои снова обрести надежду и любовь в будущем — или прошлое всегда будет сдерживать их?