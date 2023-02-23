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Ты и я 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ты и я
Киноафиша Сериалы Ты и я Сезоны Сезон 1

You & Me
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ты и я»

В 1 сезоне сериала «Ты и я» представлена история о том, как найти любовь, когда меньше всего этого ожидаешь. Джесс, Бен и Эмма сталкиваются с трагическими обстоятельствами, которые, как кажется самим героям, они никогда не смогут преодолеть. Худшее время в жизни Бена приходится на день, когда он становится отцом, Джесс опоздает на автобус, и это событие навсегда меняет ее жизнь, а Эмме предлагают работу ее мечты. Но так выходит, что именно с этого начинается главный кошмар в ее жизни… Смогут ли главные герои снова обрести надежду и любовь в будущем — или прошлое всегда будет сдерживать их?

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ты и я» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Какими мы были раньше How We Used to Be
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2023
Кто такая Эмма? Who's Emma?
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2023
Чем заканчивается история? How Does The Story End?
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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