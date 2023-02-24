В 1 сезоне сериала «Смерть не в раю» главным действующим лицом является инспектор полиции по имени Хамфри Гудман. Устав от городской суеты и треволнений, он решает переехать с карибского острова Сент-Мари в родной город своей возлюбленной Марты. Так пара селится в идиллических пейзажах британской провинции. Однако в скором времени выясняется, что уровень преступности здесь слишком высок и на спокойную жизнь детективу Хамфри рассчитывать не приходится. Каждую неделю Хамфри предстоит приниматься за расследование очередного убийства. В это время Марте остается только поддерживать своего жениха, скрывая тревогу о нем.