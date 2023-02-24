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Смерть не в раю 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Смерть не в раю
Киноафиша Сериалы Смерть не в раю Сезоны Сезон 1

Beyond Paradise
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Смерть не в раю»

В 1 сезоне сериала «Смерть не в раю» главным действующим лицом является инспектор полиции по имени Хамфри Гудман. Устав от городской суеты и треволнений, он решает переехать с карибского острова Сент-Мари в родной город своей возлюбленной Марты. Так пара селится в идиллических пейзажах британской провинции. Однако в скором времени выясняется, что уровень преступности здесь слишком высок и на спокойную жизнь детективу Хамфри рассчитывать не приходится. Каждую неделю Хамфри предстоит приниматься за расследование очередного убийства. В это время Марте остается только поддерживать своего жениха, скрывая тревогу о нем.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Смерть не в раю График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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