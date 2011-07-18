В 1-м сезоне сериала «Последняя встреча» в центре событий оказывается юный и неопытный рядовой пограничных войск по имени Иван Шилов. Во время инцидента на погранпосту он теряется и упускает нарушителя. Теперь ему грозит трибунал. Однако наставник Вани не хочет ломать ему жизнь, поэтому под шумок отправляет его «на повышение квалификации» в Ленинград. Теперь парень – студент специальной школы КГБ. Здесь он добивается куда лучших результатов и становится одним из четверых участников группы Лещинского. Кроме него, в группе оказываются такие же молодые и амбициозные Олег Суханов, Катя Янина и Лика Барышева.