Poslednyaya vstrecha 2011, season 1

Последняя встреча 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 July 2011
Production year 2011
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 36 minutes
"Poslednyaya vstrecha" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Последняя встреча» в центре событий оказывается юный и неопытный рядовой пограничных войск по имени Иван Шилов. Во время инцидента на погранпосту он теряется и упускает нарушителя. Теперь ему грозит трибунал. Однако наставник Вани не хочет ломать ему жизнь, поэтому под шумок отправляет его «на повышение квалификации» в Ленинград. Теперь парень – студент специальной школы КГБ. Здесь он добивается куда лучших результатов и становится одним из четверых участников группы Лещинского. Кроме него, в группе оказываются такие же молодые и амбициозные Олег Суханов, Катя Янина и Лика Барышева.

Series rating

6.2
Rate 14 votes
6.2 IMDb
"Poslednyaya vstrecha" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 July 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 July 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 July 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 July 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 July 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 July 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 July 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
27 July 2011
Серия 9
Season 1 Episode 9
28 July 2011
Серия 10
Season 1 Episode 10
29 July 2011
Серия 11
Season 1 Episode 11
1 August 2011
Серия 12
Season 1 Episode 12
2 August 2011
Серия 13
Season 1 Episode 13
3 August 2011
Серия 14
Season 1 Episode 14
4 August 2011
Серия 15
Season 1 Episode 15
5 August 2011
Серия 16
Season 1 Episode 16
8 August 2011
TV series release schedule
