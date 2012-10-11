Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Predatel season 1 watch online

Predatel season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Predatel Seasons Season 1

Предатель 16+
Title Сезон 1
Season premiere 11 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 24 minutes
"Predatel" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Предатель» в управление по борьбе с наркотрафиком переводится молодой опер Игорь Ребров. Сперва он старается подходить к своей работе со всей ответственностью и справедливостью. Однако система делает свое дело: вскоре Игорь, опасаясь высших чинов, начинает, подобно им, брать взятки и «крышевать» наркоторговцев. Среди прочей подковерной возни его вынуждают посодействовать в освобождении из-под стражи опасного криминального лидера. Игорю удается войти в экспертную группу, вот только следователь по деву оказывается неподкупным. Это отважная и очень принципиальная молодая специалистка Ольга Баренцева.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Predatel" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 October 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
Серия 11
Season 1 Episode 11
TBA
Серия 12
Season 1 Episode 12
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more