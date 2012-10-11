В 1-м сезоне сериала «Предатель» в управление по борьбе с наркотрафиком переводится молодой опер Игорь Ребров. Сперва он старается подходить к своей работе со всей ответственностью и справедливостью. Однако система делает свое дело: вскоре Игорь, опасаясь высших чинов, начинает, подобно им, брать взятки и «крышевать» наркоторговцев. Среди прочей подковерной возни его вынуждают посодействовать в освобождении из-под стражи опасного криминального лидера. Игорю удается войти в экспертную группу, вот только следователь по деву оказывается неподкупным. Это отважная и очень принципиальная молодая специалистка Ольга Баренцева.