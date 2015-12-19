Menu
Svodnye sudby season 1 watch online

Svodnye sudby season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Svodnye sudby Seasons Season 1

Сводные судьбы 12+
Original title Серия 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Svodnye sudby" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сводные судьбы» главный герой, преуспевающий бизнесмен Роберт Шатов, провел молодые годы довольно бурно. Он успел обзавестись тремя дочерьми от разных женщин. Но судьбы девушек озаботили пожилого предпринимателя, лишь когда он узнал о том, что неизлечимо болен. Шатов хочет успеть перед смертью устроить судьбы всех своих взрослых дочерей, которые даже не догадываются о его существовании. Роберт покупает девушкам квартиры на одной лестничной клетке и устраивает все таким образом, что одна получает жилплощадь в наследство, другая – от фирмы, а третья – в аренду на длительный срок на очень выгодных условиях.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Svodnye sudby" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 December 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 December 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 December 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 December 2015
TV series release schedule
