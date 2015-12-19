В 1 сезоне сериала «Сводные судьбы» главный герой, преуспевающий бизнесмен Роберт Шатов, провел молодые годы довольно бурно. Он успел обзавестись тремя дочерьми от разных женщин. Но судьбы девушек озаботили пожилого предпринимателя, лишь когда он узнал о том, что неизлечимо болен. Шатов хочет успеть перед смертью устроить судьбы всех своих взрослых дочерей, которые даже не догадываются о его существовании. Роберт покупает девушкам квартиры на одной лестничной клетке и устраивает все таким образом, что одна получает жилплощадь в наследство, другая – от фирмы, а третья – в аренду на длительный срок на очень выгодных условиях.