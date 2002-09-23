Menu
Drongo 2002, season 1

Дронго 16+
Season premiere 23 September 2002
Production year 2002
Number of episodes 13
Runtime 10 hours 50 minutes
В 1 сезоне сериала «Дронго» в Москву прибывает загадочный мужчина, называющий себя странным именем Дронго. Он сразу становится завсегдатаем местного высшего света, посещая вечеринки и корпоративы самых влиятельных людей столицы. Дронго – тайный агент, который идет по следу наркобарона и его приспешников. И каждое его действие – это хорошо продуманный и выверенный шаг в направлении цели. От уникального аналитического ума и логики этого человека зависит не только благополучие всей страны, но и мир на международной арене. Москва, Баку, Лондон или Нью-Йорк – ему не важно, где вести свою охоту, лишь бы не стоять на месте.

3.3
Rate 12 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 September 2002
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 September 2002
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 September 2002
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 September 2002
Серия 5
Season 1 Episode 5
30 September 2002
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 October 2002
Серия 7
Season 1 Episode 7
2 October 2002
Серия 8
Season 1 Episode 8
3 October 2002
Серия 9
Season 1 Episode 9
7 October 2002
Серия 10
Season 1 Episode 10
8 October 2002
Серия 11
Season 1 Episode 11
9 October 2002
Серия 12
Season 1 Episode 12
10 October 2002
Серия 13
Season 1 Episode 13
14 October 2002
