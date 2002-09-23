В 1 сезоне сериала «Дронго» в Москву прибывает загадочный мужчина, называющий себя странным именем Дронго. Он сразу становится завсегдатаем местного высшего света, посещая вечеринки и корпоративы самых влиятельных людей столицы. Дронго – тайный агент, который идет по следу наркобарона и его приспешников. И каждое его действие – это хорошо продуманный и выверенный шаг в направлении цели. От уникального аналитического ума и логики этого человека зависит не только благополучие всей страны, но и мир на международной арене. Москва, Баку, Лондон или Нью-Йорк – ему не важно, где вести свою охоту, лишь бы не стоять на месте.