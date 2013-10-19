Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hozyayka bolshogo goroda 2013, season 1

Hozyayka bolshogo goroda season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hozyayka bolshogo goroda Seasons Season 1

Хозяйка большого города 12+
Title Сезон 1
Season premiere 19 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Hozyayka bolshogo goroda" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хозяйка большого города» в Москву из провинциального поселения приезжает очаровательная девушка по имени Зоя. Она юна, красива, талантлива и полна надежд. И для такого позитивного настроя есть все основания, ведь Зоя успешно сдала экзамены и поступила в столичный вуз. Теперь она учится на педагога и купается во внимании молодых людей. Однако судьба готовит для девушки испытание. Сперва Зоя узнает, что ее отец скоропостижно скончался. Затем она получает весть, что его супруга прибрала к рукам ее наследство. От волнения героиня проваливает сессию и оказывается на улице. Незнакомая женщина Рая предлагает ей пожить в ее съемной квартире.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Hozyayka bolshogo goroda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 October 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 October 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 October 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 October 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more