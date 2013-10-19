В 1 сезоне сериала «Хозяйка большого города» в Москву из провинциального поселения приезжает очаровательная девушка по имени Зоя. Она юна, красива, талантлива и полна надежд. И для такого позитивного настроя есть все основания, ведь Зоя успешно сдала экзамены и поступила в столичный вуз. Теперь она учится на педагога и купается во внимании молодых людей. Однако судьба готовит для девушки испытание. Сперва Зоя узнает, что ее отец скоропостижно скончался. Затем она получает весть, что его супруга прибрала к рукам ее наследство. От волнения героиня проваливает сессию и оказывается на улице. Незнакомая женщина Рая предлагает ей пожить в ее съемной квартире.