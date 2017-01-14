Menu
Podmena 2017, season 1

Season premiere 14 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Podmena" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Подмена» Эллен работает архитектором в крупной фирме. Ее проект побеждает в важном тендере, однако сразу после заключения контракта женщина внезапно узнает о своей беременности. Ей приходится подыскать себе замену. Идеальной кандидаткой оказывается Пола – специалист того же возраста и сопоставимого таланта, но уже имеющая десятилетнюю дочь. В свое время она предпочла семью работе и теперь уверяет, что ее вполне устраивает такое положение дел. Она обещает лишь временно заменить Эллен, а затем вернуться к тихой семейной жизни. Но неожиданно Эллен попадает в довольно подозрительную аварию, лишающую ее возможности продолжить работу…

