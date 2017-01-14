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Подмена 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Подмена
Киноафиша Сериалы Подмена Сезоны Сезон 1

Подмена 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подмена»

В 1-м сезоне сериала «Подмена» Эллен работает архитектором в крупной фирме. Ее проект побеждает в важном тендере, однако сразу после заключения контракта женщина внезапно узнает о своей беременности. Ей приходится подыскать себе замену. Идеальной кандидаткой оказывается Пола – специалист того же возраста и сопоставимого таланта, но уже имеющая десятилетнюю дочь. В свое время она предпочла семью работе и теперь уверяет, что ее вполне устраивает такое положение дел. Она обещает лишь временно заменить Эллен, а затем вернуться к тихой семейной жизни. Но неожиданно Эллен попадает в довольно подозрительную аварию, лишающую ее возможности продолжить работу…

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Подмена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 января 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 января 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 января 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 января 2017
График выхода всех сериалов
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