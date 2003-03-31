Menu
Pyatyy angel 2003, season 1

Пятый ангел 12+
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2003
Production year 2003
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 52 minutes
"Pyatyy angel" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пятый ангел» известный банкир и бизнесмен Гудилин ведет нечистую игру. Он нанимает журналиста желтой газеты, чтобы тот добыл для него подробный компромат на его конкурента – предпринимателя Плоткина. Оба мужчины – настоящие олигархи, нажившиеся в 90-е на не вполне законных аферах и махинациях. Теперь они сражаются за сферу влияния на нефтяном рынке. Тот, чьи руки окажутся «чище» в глазах закона, получит право разработки очень прибыльной новой скважины «черного золота». Корреспондент подходит к делу со всей ответственностью, однако его расследование задевает и самого Гудилина.

Series rating

6.7
Rate 13 votes
"Pyatyy angel" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 March 2003
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 April 2003
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 April 2003
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 April 2003
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 April 2003
Серия 6
Season 1 Episode 6
8 April 2003
Серия 7
Season 1 Episode 7
9 April 2003
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 April 2003
Серия 9
Season 1 Episode 9
14 April 2003
Серия 10
Season 1 Episode 10
15 April 2003
Серия 11
Season 1 Episode 11
16 April 2003
Серия 12
Season 1 Episode 12
17 April 2003
Серия 13
Season 1 Episode 13
21 April 2003
Серия 14
Season 1 Episode 14
22 April 2003
Серия 15
Season 1 Episode 15
23 April 2003
Серия 16
Season 1 Episode 16
24 April 2003
TV series release schedule
