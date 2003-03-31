В 1-м сезоне сериала «Пятый ангел» известный банкир и бизнесмен Гудилин ведет нечистую игру. Он нанимает журналиста желтой газеты, чтобы тот добыл для него подробный компромат на его конкурента – предпринимателя Плоткина. Оба мужчины – настоящие олигархи, нажившиеся в 90-е на не вполне законных аферах и махинациях. Теперь они сражаются за сферу влияния на нефтяном рынке. Тот, чьи руки окажутся «чище» в глазах закона, получит право разработки очень прибыльной новой скважины «черного золота». Корреспондент подходит к делу со всей ответственностью, однако его расследование задевает и самого Гудилина.