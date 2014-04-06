В 1-м сезоне сериала «Мертвое сердце» в центре событий оказывается талантливый изобретатель, химик и биолог Артем Васильев. Мужчина много лет работает над судьбоносным для человечества проектом: он вот-вот найдет лекарство от любых форм рака. Однако его успехи радуют не всех. Накануне презентации разработки кто-то поджигает его дом с лабораторией. Супруга Артема погибает в огне, сын загадочным образом исчезает, а работа его жизни уничтожена. Более того, сам ученый оказывается главным подозреваемым. От тюрьмы его спасает лишь поимка исполнителя – бывшего коллеги Федора Пашнина. Тот знает что-то о местонахождении сына Васильева.