Mertvoe serdce 2014, season 1

Мертвое сердце 16+
Season premiere 6 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Мертвое сердце» в центре событий оказывается талантливый изобретатель, химик и биолог Артем Васильев. Мужчина много лет работает над судьбоносным для человечества проектом: он вот-вот найдет лекарство от любых форм рака. Однако его успехи радуют не всех. Накануне презентации разработки кто-то поджигает его дом с лабораторией. Супруга Артема погибает в огне, сын загадочным образом исчезает, а работа его жизни уничтожена. Более того, сам ученый оказывается главным подозреваемым. От тюрьмы его спасает лишь поимка исполнителя – бывшего коллеги Федора Пашнина. Тот знает что-то о местонахождении сына Васильева.

4.7
Rate 12 votes
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 April 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 April 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 April 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 April 2014
