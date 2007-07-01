Menu
Posledniy boy mayora Pugachyova 2007, season 1

Последний бой майора Пугачёва 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 July 2007
Production year 2007
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
В 1-м сезоне сериала «Последний бой майора Пугачева» действие разворачивается в Польше в 1944 году. В один из фашистских концентрационных лагерей попадает военнопленный из СССР – майор Пугачев. Он уже смирился с тем, что, скорее всего, умрет, но такой исход для него предпочтительнее предательства. Поэтому на предложение генерала-отступника Власова присоединиться к «Национальной освободительной армии» он отвечает немедленным и уверенным отказом. И все же через какое-то время ему удается спастись и оказаться на родине… вот только там ему не рады. Не веря в его преданность, Сталин называет Пугачева «врагом народа».

0.0
Rate 0 vote
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 July 2007
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 July 2007
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 July 2007
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 July 2007
