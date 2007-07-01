В 1-м сезоне сериала «Последний бой майора Пугачева» действие разворачивается в Польше в 1944 году. В один из фашистских концентрационных лагерей попадает военнопленный из СССР – майор Пугачев. Он уже смирился с тем, что, скорее всего, умрет, но такой исход для него предпочтительнее предательства. Поэтому на предложение генерала-отступника Власова присоединиться к «Национальной освободительной армии» он отвечает немедленным и уверенным отказом. И все же через какое-то время ему удается спастись и оказаться на родине… вот только там ему не рады. Не веря в его преданность, Сталин называет Пугачева «врагом народа».