В 1 сезоне сериала «Чертенок» на Землю впервые ступает восемнадцатилетний паренек, выросший в преисподней. Дело в том, что Стэн – родной сын и единственный наследник самого Сатаны, более известный в мифах и предсказаниях как Антихрист. Властный отец возлагает на него большие надежды: именно Стэн должен стать вестником Конца времен и запустить в мире Апокалипсис. Но вот незадача: этот парнишка – типичный подросток, у которого есть совсем другие интересы и планы. Сбежав из-под опеки родителя, Стэн пробует алкоголь, влюбляется, ходит на вечеринки и мечтает стать артистом на Бродвее.