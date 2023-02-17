Menu
Pobre Diablo 2023, season 1

Pobre Diablo season 1 poster
Pobre Diablo
Season premiere 17 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 40 minutes
"Pobre Diablo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Чертенок» на Землю впервые ступает восемнадцатилетний паренек, выросший в преисподней. Дело в том, что Стэн – родной сын и единственный наследник самого Сатаны, более известный в мифах и предсказаниях как Антихрист. Властный отец возлагает на него большие надежды: именно Стэн должен стать вестником Конца времен и запустить в мире Апокалипсис. Но вот незадача: этот парнишка – типичный подросток, у которого есть совсем другие интересы и планы. Сбежав из-под опеки родителя, Стэн пробует алкоголь, влюбляется, ходит на вечеринки и мечтает стать артистом на Бродвее.

Series rating

6.3
Rate 11 votes
Season 1
El Anticristo en Nueva York
Season 1 Episode 1
17 February 2023
Cuanto moflete y qué poca barbilla
Season 1 Episode 2
17 February 2023
Soy un oso, no veo películas
Season 1 Episode 3
17 February 2023
El peor día del ano
Season 1 Episode 4
17 February 2023
Nadie se ríe de Charlie Mango
Season 1 Episode 5
17 February 2023
La jodí y por eso te perdí
Season 1 Episode 6
17 February 2023
Groenlandia
Season 1 Episode 7
17 February 2023
El fin de los días aburridos
Season 1 Episode 8
17 February 2023
