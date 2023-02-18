Menu
Leti, peryshko 2023, season 1

Лети, перышко 12+
Original title Серия 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Leti, peryshko" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Лети, перышко» Вера и Александр счастливы в браке. Их печалит лишь отсутствие общих детей. Отчаявшись зачать младенца, они берут из приюта девочку Аглаю. Все проходит успешно, и вскоре Вера даже начинает преподавать в школе приемных родителей, делясь с другими кандидатами на усыновление ребенка своим опытом. Но неожиданно выясняется, что у Саши есть родной ребенок от другой женщины. Его бывшая возлюбленная Рита привозит в гости сына Васю с явным намерением вернуть к себе его отца. Чтобы спасти семью, Вере придется разобраться в собственном прошлом и узнать, кто настоящая мама Аглаи.

"Leti, peryshko" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 February 2023
