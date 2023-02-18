В 1 сезоне сериала «Лети, перышко» Вера и Александр счастливы в браке. Их печалит лишь отсутствие общих детей. Отчаявшись зачать младенца, они берут из приюта девочку Аглаю. Все проходит успешно, и вскоре Вера даже начинает преподавать в школе приемных родителей, делясь с другими кандидатами на усыновление ребенка своим опытом. Но неожиданно выясняется, что у Саши есть родной ребенок от другой женщины. Его бывшая возлюбленная Рита привозит в гости сына Васю с явным намерением вернуть к себе его отца. Чтобы спасти семью, Вере придется разобраться в собственном прошлом и узнать, кто настоящая мама Аглаи.