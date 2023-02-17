В 1 сезоне сериала «Хрустальная королева» в детской школе по фигурному катанию преподает талантливый тренер Анна Королева. Ее жених Вадим тренирует олимпийский резерв, и сама женщина мечтает достигнуть таких же высот. Но ее самых перспективных учеников постоянно забирают к себе другие педагоги. Между тем Вадим вовсе не торопится со свадьбой, да и поддерживать любимую в работе не особенно стремится. Но все меняется, когда на пробную тренировку к Ане приходит девочка Дина. Отец хочет сделать из нее художницу, но душа девочки лежит к спорту, поэтому она решает заниматься у Ани тайно. Скрепя сердце та соглашается принять юное дарование.