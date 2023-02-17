Menu
Hrustalnaya koroleva 2023, season 1

Hrustalnaya koroleva season 1 poster
Хрустальная королева 16+
Original title Серия 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Hrustalnaya koroleva" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хрустальная королева» в детской школе по фигурному катанию преподает талантливый тренер Анна Королева. Ее жених Вадим тренирует олимпийский резерв, и сама женщина мечтает достигнуть таких же высот. Но ее самых перспективных учеников постоянно забирают к себе другие педагоги. Между тем Вадим вовсе не торопится со свадьбой, да и поддерживать любимую в работе не особенно стремится. Но все меняется, когда на пробную тренировку к Ане приходит девочка Дина. Отец хочет сделать из нее художницу, но душа девочки лежит к спорту, поэтому она решает заниматься у Ани тайно. Скрепя сердце та соглашается принять юное дарование.

"Hrustalnaya koroleva" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 February 2023
