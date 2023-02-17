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Хрустальная королева 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хрустальная королева
Киноафиша Сериалы Хрустальная королева Сезоны Сезон 1

Хрустальная королева 16+
Оригинальное название Серия 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хрустальная королева»

В 1 сезоне сериала «Хрустальная королева» в детской школе по фигурному катанию преподает талантливый тренер Анна Королева. Ее жених Вадим тренирует олимпийский резерв, и сама женщина мечтает достигнуть таких же высот. Но ее самых перспективных учеников постоянно забирают к себе другие педагоги. Между тем Вадим вовсе не торопится со свадьбой, да и поддерживать любимую в работе не особенно стремится. Но все меняется, когда на пробную тренировку к Ане приходит девочка Дина. Отец хочет сделать из нее художницу, но душа девочки лежит к спорту, поэтому она решает заниматься у Ани тайно. Скрепя сердце та соглашается принять юное дарование.

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Список серий 1-го сезона сериала «Хрустальная королева» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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