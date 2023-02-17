В 1 сезоне сериала «Дурдом» под одной крышей оказываются несколько семей с совершенно разными характерами, интересами, кругами общения и социальными статусами. Дело в том, что все герои становятся жертвами недобросовестного риелтора. Они приобретают замечательный загородный особняк по подозрительно низкой цене, прельстившись большой скидкой. Но всем им невдомек, что основная суть договора прописана мелким шрифтом. Оказывается, они купили не целый дом, а лишь его долю. Остальные части недвижимости принадлежат другим дольщикам. Как же теперь всей этой разношерстной компании ужиться вместе?