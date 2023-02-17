Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Durdom 2023, season 1

Durdom season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Durdom Seasons Season 1

Дурдом 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 21
Runtime 7 hours 0 minute
"Durdom" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дурдом» под одной крышей оказываются несколько семей с совершенно разными характерами, интересами, кругами общения и социальными статусами. Дело в том, что все герои становятся жертвами недобросовестного риелтора. Они приобретают замечательный загородный особняк по подозрительно низкой цене, прельстившись большой скидкой. Но всем им невдомек, что основная суть договора прописана мелким шрифтом. Оказывается, они купили не целый дом, а лишь его долю. Остальные части недвижимости принадлежат другим дольщикам. Как же теперь всей этой разношерстной компании ужиться вместе?

Series rating

6.5
Rate 12 votes
Durdom List of episodes TV series release schedule
Season 1
Пилот
Season 1 Episode 1
17 February 2023
Статуя
Season 1 Episode 2
17 February 2023
Смерть Марго
Season 1 Episode 3
17 February 2023
Комната
Season 1 Episode 4
17 February 2023
Секреты
Season 1 Episode 5
17 February 2023
Отцы и дети
Season 1 Episode 6
24 February 2023
Самокат
Season 1 Episode 7
24 February 2023
Гараж
Season 1 Episode 8
24 February 2023
Дурдомик на дереве
Season 1 Episode 9
24 February 2023
Работа
Season 1 Episode 10
24 February 2023
Аукцион
Season 1 Episode 11
3 March 2023
Дружба
Season 1 Episode 12
3 March 2023
Цветы
Season 1 Episode 13
3 March 2023
Бассейн
Season 1 Episode 14
3 March 2023
Детектив
Season 1 Episode 15
3 March 2023
Кот
Season 1 Episode 16
10 March 2023
Кризис
Season 1 Episode 17
10 March 2023
Один-один
Season 1 Episode 18
10 March 2023
Маленькая ложь
Season 1 Episode 19
10 March 2023
Серия 20
Season 1 Episode 20
10 March 2023
Серия 21
Season 1 Episode 21
10 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more