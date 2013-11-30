В 1-м сезоне сериала «Причал любви и надежды» Любовь Ковригина кажется счастливой женщиной и любящей супругой. Вместе с мужем она воспитала взрослую дочь, которая теперь живет и учится в столице. А сама Люба работает медсестрой и ведет хозяйство. Но на самом деле она уже давно не чувствует себя на своем месте. Некогда любимый муж давно отдалился и практически с ней не общается, а работа не дает никаких перспектив. Когда Люба наконец застает благоверного с молодой любовницей, она принимает важное решение. Теперь она не будет притворяться и изменит свою судьбу так, как хочется ей самой. Женщина собирает вещи и перебирается в новый город.