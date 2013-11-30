Menu
Prichal lyubvi i nadezhdy 2013, season 1

Prichal lyubvi i nadezhdy season 1 poster
Причал любви и надежды 16+
Title Сезон 1
Season premiere 30 November 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Prichal lyubvi i nadezhdy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Причал любви и надежды» Любовь Ковригина кажется счастливой женщиной и любящей супругой. Вместе с мужем она воспитала взрослую дочь, которая теперь живет и учится в столице. А сама Люба работает медсестрой и ведет хозяйство. Но на самом деле она уже давно не чувствует себя на своем месте. Некогда любимый муж давно отдалился и практически с ней не общается, а работа не дает никаких перспектив. Когда Люба наконец застает благоверного с молодой любовницей, она принимает важное решение. Теперь она не будет притворяться и изменит свою судьбу так, как хочется ей самой. Женщина собирает вещи и перебирается в новый город.

"Prichal lyubvi i nadezhdy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 November 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 November 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 November 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 November 2013
TV series release schedule
