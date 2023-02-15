Menu
Nechayannaya lyubov 2023, season 1

Нечаянная любовь 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Nechayannaya lyubov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Нечаянная любовь» случайная встреча с привлекательной мужчиной Кириллом перевернула спокойную жизнь Натальи. Теперь она не может даже представить себе, что выйдет замуж за Петра, которому еще недавно клялась в вечной преданности. Петр не собирается терять невесту и готов сделать все, чтобы возлюбленная снова обратила на него внимание. Положение усугубляет еще одно обстоятельство. Наташина подруга Алина встречалась с Кириллом, а теперь ждет от него ребенка. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда выясняется, что Петр и Кирилл являются родными братьями.

"Nechayannaya lyubov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 February 2023
TV series release schedule
