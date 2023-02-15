В 1 сезоне сериала «Нечаянная любовь» случайная встреча с привлекательной мужчиной Кириллом перевернула спокойную жизнь Натальи. Теперь она не может даже представить себе, что выйдет замуж за Петра, которому еще недавно клялась в вечной преданности. Петр не собирается терять невесту и готов сделать все, чтобы возлюбленная снова обратила на него внимание. Положение усугубляет еще одно обстоятельство. Наташина подруга Алина встречалась с Кириллом, а теперь ждет от него ребенка. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда выясняется, что Петр и Кирилл являются родными братьями.