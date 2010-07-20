Menu
Sled oborotnya 2010, season 1

Sled oborotnya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sled oborotnya Seasons Season 1

След оборотня 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 July 2010
Production year 2010
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 40 minutes
"Sled oborotnya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «След оборотня» в небольшом городе на просторах России в собственной квартире убивают известного музыканта и поэта Черепанова. Тело находит его молодая любовница, которую и обвиняют в произошедшем. Однако, когда за дело берется опытный детектив Александр Акинфиев, он предлагает следствию совсем другую версию. Выясняется, что это далеко не первое подобное убийство в районе, просто прежде эти внешне непохожие дела никому не приходило в голову объединить в общее расследование. Акинфиев уверен, что в городе орудует настоящий серийный маньяк, охотящийся на людей искусства.

Series rating

8.3
Rate 13 votes
"Sled oborotnya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 July 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 July 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 July 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 July 2010
Серия 5
Season 1 Episode 5
26 July 2010
Серия 6
Season 1 Episode 6
27 July 2010
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 July 2010
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 July 2010
Серия 9
Season 1 Episode 9
30 July 2010
Серия 10
Season 1 Episode 10
2 August 2010
TV series release schedule
