В 1-м сезоне сериала «След оборотня» в небольшом городе на просторах России в собственной квартире убивают известного музыканта и поэта Черепанова. Тело находит его молодая любовница, которую и обвиняют в произошедшем. Однако, когда за дело берется опытный детектив Александр Акинфиев, он предлагает следствию совсем другую версию. Выясняется, что это далеко не первое подобное убийство в районе, просто прежде эти внешне непохожие дела никому не приходило в голову объединить в общее расследование. Акинфиев уверен, что в городе орудует настоящий серийный маньяк, охотящийся на людей искусства.