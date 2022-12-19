Menu
Season premiere 19 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Найди меня» молодая художница Никола Помпано навсегда оставляет за спиной родной город, чтобы достичь высот в столице. Она клянется себе никогда больше не возвращаться в это богом забытое место, и ей действительно удается построить карьеру. Теперь она – успешная резчица по дереву, чьи работы неплохо продаются. Но ей приходится нарушить клятву: отец умер, и его необходимо похоронить. К сожалению, поездка на родину затягивается, когда родная сестра Николы по имени Альцестис внезапно пропадает. А на следующий день полиция обнаруживает тело… вот только принадлежит оно не исчезнувшей, а незнакомке ее возраста.

7.0
Rate 11 votes
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 December 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 December 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
27 December 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 January 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 January 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
17 January 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
24 January 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
31 January 2023
