В 1-м сезоне сериала «Найди меня» молодая художница Никола Помпано навсегда оставляет за спиной родной город, чтобы достичь высот в столице. Она клянется себе никогда больше не возвращаться в это богом забытое место, и ей действительно удается построить карьеру. Теперь она – успешная резчица по дереву, чьи работы неплохо продаются. Но ей приходится нарушить клятву: отец умер, и его необходимо похоронить. К сожалению, поездка на родину затягивается, когда родная сестра Николы по имени Альцестис внезапно пропадает. А на следующий день полиция обнаруживает тело… вот только принадлежит оно не исчезнувшей, а незнакомке ее возраста.