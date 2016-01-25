Menu
Na glubine 2016, season 1

На глубине 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 January 2016
Production year 2016
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Na glubine" season 1 description

В 1 сезоне сериала «На глубине» одна из специальных групп полицейских занимается поиском особо опасных преступников под прикрытием. Глава этого отряда – майор Жур, строптивый и неугодный начальству, но очень обаятельный и любимый коллегами человек. Это настоящий смельчак, которому ничего не стоит рискнуть своей жизнью. Его характер непрост, зато он всегда добивается того, чего хочет, особенно если дело касается профессии. Свою команду Жур собирает сам. Он вербует некоего Селима с довольно неоднозначным прошлым, опытного служаку Дениса Крылова, а также буквально «достает из-под земли» сотрудницу метрополитена Алову.

"Na glubine" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 January 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 January 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 January 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 January 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
27 January 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
27 January 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 January 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 January 2016
Серия 9
Season 1 Episode 9
1 February 2016
Серия 10
Season 1 Episode 10
1 February 2016
Серия 11
Season 1 Episode 11
2 February 2016
Серия 12
Season 1 Episode 12
2 February 2016
Серия 13
Season 1 Episode 13
3 February 2016
Серия 14
Season 1 Episode 14
3 February 2016
Серия 15
Season 1 Episode 15
4 February 2016
Серия 16
Season 1 Episode 16
4 February 2016
