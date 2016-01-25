В 1 сезоне сериала «На глубине» одна из специальных групп полицейских занимается поиском особо опасных преступников под прикрытием. Глава этого отряда – майор Жур, строптивый и неугодный начальству, но очень обаятельный и любимый коллегами человек. Это настоящий смельчак, которому ничего не стоит рискнуть своей жизнью. Его характер непрост, зато он всегда добивается того, чего хочет, особенно если дело касается профессии. Свою команду Жур собирает сам. Он вербует некоего Селима с довольно неоднозначным прошлым, опытного служаку Дениса Крылова, а также буквально «достает из-под земли» сотрудницу метрополитена Алову.