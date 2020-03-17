В 1-м сезоне сериала «Плотина» в центре событий оказывается одинокий строитель по имени Назым. Он руководит строительством плотины, проявляя строгость и принципиальность к подчиненным. Лицо мужчины уродуют многочисленные шрамы, связанные с загадочными событиями из его прошлого. Этот человек замкнут в себе и мало общается с людьми, но однажды любовь подстерегает и его. В интернете мужчина знакомится с очаровательной Нехир. Он никогда не видел ее в реальной жизни, однако общение с ней заставляет его снова почувствовать себя счастливым. Однажды она отправляет ему фото. Но Назым боится в ответ показать ей свое лицо…