Baraj season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Baraj Seasons Season 1

Baraj 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 39
Runtime 78 hours 0 minute
"Baraj" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Плотина» в центре событий оказывается одинокий строитель по имени Назым. Он руководит строительством плотины, проявляя строгость и принципиальность к подчиненным. Лицо мужчины уродуют многочисленные шрамы, связанные с загадочными событиями из его прошлого. Этот человек замкнут в себе и мало общается с людьми, но однажды любовь подстерегает и его. В интернете мужчина знакомится с очаровательной Нехир. Он никогда не видел ее в реальной жизни, однако общение с ней заставляет его снова почувствовать себя счастливым. Однажды она отправляет ему фото. Но Назым боится в ответ показать ей свое лицо…

Series rating

5.4
Rate 11 votes
"Baraj" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
17 March 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
24 March 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 September 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 September 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 September 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 September 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
29 September 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
6 October 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
13 October 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
20 October 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
27 October 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
3 November 2020
Episode 13
Season 1 Episode 13
10 November 2020
Episode 14
Season 1 Episode 14
17 November 2020
Episode 15
Season 1 Episode 15
24 November 2020
Episode 16
Season 1 Episode 16
1 December 2020
Episode 17
Season 1 Episode 17
8 December 2020
Episode 18
Season 1 Episode 18
15 December 2020
Episode 19
Season 1 Episode 19
22 December 2020
Episode 20
Season 1 Episode 20
29 December 2020
Episode 21
Season 1 Episode 21
5 January 2021
Episode 22
Season 1 Episode 22
12 January 2021
Episode 23
Season 1 Episode 23
19 January 2021
Episode 24
Season 1 Episode 24
26 January 2021
Episode 25
Season 1 Episode 25
2 February 2021
Episode 26
Season 1 Episode 26
9 February 2021
Episode 27
Season 1 Episode 27
16 February 2021
Episode 28
Season 1 Episode 28
23 February 2021
Episode 29
Season 1 Episode 29
2 March 2021
Episode 30
Season 1 Episode 30
9 March 2021
Episode 31
Season 1 Episode 31
16 March 2021
Episode 32
Season 1 Episode 32
23 March 2021
Episode 33
Season 1 Episode 33
30 March 2021
Episode 34
Season 1 Episode 34
6 April 2021
Episode 35
Season 1 Episode 35
13 April 2021
Episode 36
Season 1 Episode 36
20 April 2021
Episode 37
Season 1 Episode 37
27 April 2021
Episode 38
Season 1 Episode 38
4 May 2021
Episode 39
Season 1 Episode 39
11 May 2021
