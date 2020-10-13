Menu
Odno teploe slovo 2020, season 1

Одно теплое слово 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Odno teploe slovo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Одно теплое слово» события разворачиваются вокруг дипломированного психолога Тамары. Она является работником телефонной службы доверия. Эта деятельность спасает ее от бесконечных семейных проблем. Тома и ее муж Андрей давно не понимают друг друга и близки к разрыву. Поводом для конфликта часто становится племянница Марина, из-за вынужденной заботы о которой Тома и Андрей так и не завели собственных детей. Марина является непростым ребенком. Однажды в службу доверия обращается мужчина по имени Константин. Он волнуется за своего сына-подростка, который сбежал. Тамара и Константин много разговаривают и сближаются.

"Odno teploe slovo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 October 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 October 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 October 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 October 2020
TV series release schedule
