В 1-м сезоне сериала «Одно теплое слово» события разворачиваются вокруг дипломированного психолога Тамары. Она является работником телефонной службы доверия. Эта деятельность спасает ее от бесконечных семейных проблем. Тома и ее муж Андрей давно не понимают друг друга и близки к разрыву. Поводом для конфликта часто становится племянница Марина, из-за вынужденной заботы о которой Тома и Андрей так и не завели собственных детей. Марина является непростым ребенком. Однажды в службу доверия обращается мужчина по имени Константин. Он волнуется за своего сына-подростка, который сбежал. Тамара и Константин много разговаривают и сближаются.